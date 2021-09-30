В еще одном российском регионе введут QR-коды

В Самарской области с 11 октября введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

В Самарской области с 11 октября посещать ряд общественных мест можно будет, только предоставив QR-код с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор области Дмитрий Азаров, документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению, QR-код нужно будет предоставлять при посещении театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, и спортивных учреждений.

Кроме того, в документе уточняется, что администрации муниципалитетов области будут принимать решения о переводе школьников с 6 по 10 классы на дистанционное обучение, исходя из эпидемиологической обстановки.

За последние сутки в Самарской области выявили 607 случаев коронавируса, 25 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее власти другого российского региона — Ульяновской области — приняли решение о вводе QR-кодов для посещения общественных мест с 1 ноября.