Ученый РАН предрек подъем заболеваемости гриппом на фоне роста случаев COVID-19

В России стоит ожидать подъем заболеваемости гриппом на фоне роста числа новых случаев коронавируса, потому что люди не соблюдают масочный режим. Об этом заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году — ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема гриппа», — заявил Нетесов.

Он добавил, что сейчас в странах, где есть высокий процент вакцинированного от COVID-19 населения, смертность от коронавируса практически не прирастает. Где низкое количество привитых — смертность остается на высоком уровне.

По словам ученого, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с тем, что россияне вернулись из отпусков, а школьники и студенты начали учиться.

Ранее в центре «Вектор» оценили влияние коронавируса на ход течения заболеваемости гриппом. Ученые выяснили, что при заболевании сочетанием коронавируса и гриппа пациент может переболеть тяжелой формой гриппа, причем, как показали тесты на лабораторных животных, заражаемость происходит в больших количествах.