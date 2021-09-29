В России оценили риск начала эпидемии гриппа

Сейчас эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах России, заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Как оценили в ведомстве, сейчас в стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии, помимо коронавируса. Как пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в основном риск идет от бокавируса, метапневмовируса и так называемой основной тройки — риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

«Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Но гриппа пока, к счастью, нет», — отметил специалист. Он добавил, что эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания пройдет успешно.

«Если все пойдет так, как и год назад, то будут лишь единичные случаи заражения гриппом», — заключил Горелов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условия для снижения заболеваемости гриппом. По ее словам, это будет зависеть от соблюдения россиянами противоэпидемических мер.