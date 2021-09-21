В ВОЗ связали смертность от коронавируса с отказом от вакцинации

Подавляющее большинство летальных исходов, связанных с последствиями заражения коронавирусом, приходятся на невакцинированных пациентов. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает ТАСС.
По словам эксперта, около 99 процентов граждан, попавших в больницы с тяжелым течением COVID-19 и впоследствии скончавшихся от осложнений заболевания, не сделали прививку. Она подчеркнула, что препараты для вакцинации от коронавируса были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти, а отказ от прививки может стоить жизни.
Харрис призвала узнавать актуальную информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и государственных министерств здравоохранения и не доверять данным из непроверенных источников.
Ранее стало известно, что число умерших от коронавируса в США превысило количество жертв эпидемии испанского гриппа 1918 года. Так, жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали 675 446 американцев. В то же время считается, что пандемия «испанки» за два года унесла жизни примерно 675 тысяч жителей.