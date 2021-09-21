Премьера Дании допросят по делу о забое зараженных коронавирусом норок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также несколько членов правительства страны, среди которых главы Минюста, Минздрава и Минфина, ответят на допросе по делу о забое зараженных коронавирусом норок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Датское радио.

Сообщается, что допрос проведет специальная комиссия по расследованию действий правительства в ситуации с забоем норок в Дании. Отмечается, что составлен список из 61 свидетеля, показания которых комиссия намерена заслушать, Фредериксен ответит 9 декабря.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Тогда Фредериксен заявила, что у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител.

В ответ на действия правительства датские фермеры устроили протест на тракторах против массового уничтожения норок. Датчане потребовали, чтобы правительство ушло в отставку из-за решения убить всех норок в стране.

По информации агентства, оказалось, что власти имели право требовать массового забоя животных только в нескольких случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности. Отмечается, что на момент принятия решения об уничтожении юридических оснований для забоя норок не было.