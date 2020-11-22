Фермеры на тракторах устроили протест в Копенгагене против уничтожения норок

Датские фермеры устроили в центре Копенгагена протест на тракторах против массового уничтожения норок из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько сотен датчан потребовали, чтобы правительство ушло в отставку из-за его решения убить всех норок в стране. Участники демонстрации отметили, что власти не имели законных полномочий принимать подобные меры, и одной лишь отставки министра сельского хозяйства недостаточно. Фермеры проехались по столице на тракторах в знак своего недовольства политикой правительства.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова рассказала, что мутация коронавируса, которая произошла в норках на фермах в Дании, оказалась опасна по двум причинам, одна из которых — возможность создавать больше суперраспространителей, другая — способность заражать людей, уже переболевших COVID-19.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.