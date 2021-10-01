Оценено влияние коронавируса на ход течения заболеваемости гриппом

Заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягчает течение заболеваемости последнего. К такому выводу пришли специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора, проведя исследование на животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по научной работе центра Александра Агафонова.

Ученые выяснили, что при заболевании сочетанием коронавируса и гриппа пациент может переболеть тяжелой формой гриппа, причем, как показали тесты на лабораторных животных, заражаемость происходит в больших количествах, рассказал Агафонов.

По его словам, главную опасность представляет тот факт, что, смешиваясь с другими заболеваниями, коронавирус может изменять ход их течения, даже в случае с известными вирусами. При этом, ученые обратили внимание, что в 2020 году COVID-19 во многом вытеснил собой вирус гриппа.

Ранее заместитель директора Норвежского института общественного здравоохранения (FHI) Гейр Бухольм заявил, что в нынешней ситуации коронавирус можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями. «Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными изменениями», — заявил ученый.

