Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве вызывает тревогу

Ситуация с коронавирусом в Москве вызывает тревогу, заболеваемость выросла на 30 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

По словам градоначальника, в Москве число госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось более чем на 20 процентов. При этом мэр заявил, что показатели заболеваемости коронавирусом в столице в два раза ниже пиковых значений.

Собянин отметил, что две трети москвичей, которые были обязаны привиться от COVID-19, получили обе дозы вакцины.

О крайне напряженной ситуацией с коронавирусом в России ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 67 регионах. Главный санитарный врач также призвала организовать в регионах систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции.