В Москве выявили максимальное с 17 июля число новых случаев COVID-19

В Москве за сутки зафиксировали 4410 новых случаев COVID-19 — это максимум с 17 июля

В Москве за сутки выявили 4410 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с 17 июля. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 4 октября.

17 июля в городе выявили 4 561 случай заражения коронавирусом.

За сутки в столице умерли 66 пациентов с COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 1 956.

Более четырех тысяч случаев коронавируса в Москве выявляют третий день подряд. Днем ранее зафиксировали 4 297 случаев заражения коронавирусом, в субботу, 2 октября, — 4 032.

Ранее стало известно, что в Москве изменят систему поиска контактировавших с больными COVID-19. Как выяснил «Коммерсантъ», действие системы ЕМИАС будет расширено на школьников и преподавателей. Также ее дополнят модулем, который позволит в режиме реального времени анализировать потоки россиян с подозрением на COVID-19.

