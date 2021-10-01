В Москве изменят систему поиска контактировавших с больными COVID-19

В Москве усовершенствуют Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и изменят процесс поиска контактировавших с больными COVID-19. Об этом в пятницу, 1 октября, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», соответствующий тендер был размещен 24 сентября. Заказчиком выступает подконтрольный столичному департаменту информационных технологий «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения». На модернизацию выделили 175 миллионов рублей, а выполнить работы нужно за 410 дней.

Планируется, что действие системы ЕМИАС, которая обеспечивает цифровое взаимодействие между медучреждениями, властями и пациентами, будет расширено на школьников и преподавателей.