В Москве разъяснили новый формат поиска зараженных коронавирусом

В Москве ввели новый формат поиска больных с коронавирусом. Введенный алгоритм разъяснили в Telegram-канале социального комплекса столицы «Москва о важном».

Если раньше зараженному пациенту с признаками ОРВИ делали только ПЦР-тест, то сейчас он сначала будет проходить экспресс-тест на антиген к коронавирусу и только потом ПЦР. Поэтому сократится время ожидания результатов с 2-3 дней до 10-20 минут.

Экспресс-тест позволит с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Если он окажется положительным, то медики сразу протестируют всех проживающих вместе с больным. Такая оперативная диагностика позволит сократить число летальных случаев, считают власти. Авторы канала подчеркнули, что подобное тестирование будет бесплатным для москвичей.

Ранее главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев высказал мнение, что экспресс-тест на антиген к коронавирусу, который сделали обязательным для пациентов с признаками ОРВИ в Москве, поможет врачам сэкономить время. Он пояснил, что такой тест показывает аналогичный результат с ПЦР-тестом в 85 процентах случаев, потому что любой метод исследования не является стопроцентным.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. По ее словам, в июле врачи в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты для москвичей с симптомами ОРВИ.