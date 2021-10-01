Иммунолог объяснил отказ властей от локдауна

Вводить новый локдаун в России не нужно, поскольку система здравоохранения и коечный фонд мобилизованы. Так объяснил отказ властей применять новые ограничения врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру». Он добавил, что альтернативными и наиболее действенными мерами защиты от коронавируса все так же являются масочный и перчаточный режимы, а также вакцинация.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что локдаун из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в России вводиться не будет.

Вакцинация — главная мера

Пример прошлого локдауна, случившегося в апреле 2020 года, показал, что это достаточно действенная мера против коронавируса, заявил Болибок. Однако тогда, подчеркнул врач, он был введен вкупе с достаточно жесткими мерами и по причине неподготовленности больниц к наплыву пациентов.

«Сейчас, в общем-то, система здравоохранения и коечный фонд мобилизованы в сторону ковида. Больницы оснащены достаточным количеством коек и аппаратуры для раздачи кислорода пациентам. Поэтому вводить локдаун из-за роста заболеваемости смысла нет. Все власти и федерального, и регионального уровня, в частности [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин, всегда говорили, что жесткость ограничительных мер будет зависеть напрямую от наличия свободных коек», — сообщил врач.

Медик заявил, что самой главной мерой, которая обезопасит большинство людей, остается вакцинация. «Вакцинация у нас сильно буксует. Аж тремя колесами, я бы так сказал. Массовую вакцинацию, конечно, надо проводить и в сжатые сроки, где-то за три-четыре месяца и прежде всего самые уязвимые контингенты», — предложил Болибок.

Кроме этого, медик заявил, что одними из самых надежных бытовых методов защиты от коронавируса остаются маска и перчатки. Болибок усомнился в утверждении некоторых вирусологов, которые ранее заявляли о почти ничтожной вероятности передачи коронавируса через руки. «Я бы так не сказал. Вы можете себе представить, сколько пальцев надавливает в том же лифте на кнопки. И никто не ручается за количество предварительно облизанных или непомытых пальцев. Например, у детей. Поэтому перчаточки имело бы смысл носить», — заявил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что для ослабления длительности пандемии коронавируса в России необходим локдаун не менее чем на два с половиной месяца. По его словам, в нашей стране вообще не вводили полноценного локдауна, такого как в Европе и в Китае.