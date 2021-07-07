Голикова назвала российский регион с пугающим уровнем заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 в Республике Дагестан вызывает опасения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, «показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости пугают». В регионе заверили, что ситуация находится под контролем, а темпы вакцинации будут усилены.

Голикова отметила, что среди лидеров по темпам вакцинации находятся Чеченская Республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Липецкая и Белгородская области.

Ранее вице-премьер сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. По ее мнению, этого удалось добиться благодаря введенным ограничительным мерам и активной вакцинации местных жителей.