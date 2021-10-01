Голикова оценила возможность введения локдауна из-за COVID-19 в России

В России из-за COVID-19 локдаун вводиться не будет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

«Локдаун объявлять не будем», — сказала вице-премьер.

О том, что локдаун в России водить не планируется, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что для таких ограничений нет никаких оснований. При этом главный санитарный врач страны подчеркнула, что в 56 регионах фиксируется рост числа заболевших COVID-19.

Для ослабления длительности пандемии коронавируса в России необходим локдаун не менее чем на два с половиной месяца, считает иммунолог Николай Крючков. По его словам, в стране никогда не вводили полноценного локдауна, который был в Европе и в Китае.