В Роспотребнадзоре опровергли сообщение об отмене массовых мероприятий

Роспотребнадзор: дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране не вводились

В Роспотребнадзоре опровергли введение новых ограничений и разъяснили порядок проведения массовых мероприятий в России после слов главы ведомства Анны Поповой о запрете на них. Пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что на данный момент решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Оно основывается на постановлении главного санитарного врача России от 7 июля текущего года.

Роспотребнадзор подчеркивает, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в стране не вводилось.

Ранее Анна Попова сказала, что в России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса: ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.

