В Роспотребнадзоре сообщили о новых подходах к лечению COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что сейчас в России растет число случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), включая коронавирусную. Это обычное для осени положение, пишут «Известия»

Пшеничная отметила, что COVID-19 отличается от гриппа и ОРВИ при тяжелом течении болезни — так, в организме пациента длительное время сохраняются фрагменты вируса (мРНК, вирусные белки), что провоцирует длительное раздражение иммунной системы.

«Поэтому подходы к лечению COVID-19, особенно у тяжелых пациентов, во многом отличаются от терапии гриппа и ОРВИ», — подчеркнула специалист. Она также заявила, что подходы к лечению сменяются более новыми методами.

По словам врача, временные рекомендации корректируют по мере появления обновленных методов диагностики или новых подходов к терапии и появлении новых зарегистрированных препаратов. «Обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», — заключила она.

Представитель Роспотребнадзора добавила, уже более 40 миллионов граждан сделали прививку от коронавируса. При этом непривитые россияне «составляют сейчас подавляющее число заболевших», — рассказала она.

Ранее российский иммунолог объяснил изменение рекомендаций по лечению COVID-19. По его словам, это связано с распространением «дельта»-штамма коронавируса и появления в мире нового штамма «мю».