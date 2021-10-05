В РАН дали прогноз по численности населения России

Академик РАН Стрижаков заявил, что к 2036 году население России будет составлять 150 млн

Население России может уменьшиться на 12 миллионов к 2036 году. Такой прогноз дал академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины имени Склифосовского Александр Стрижаков, передает РИА Новости.

По словам академика, россиян ждет депопуляция (стабильное сокращение населения — прим. «Ленты.ру»). По оптимистическим прогнозам, в 2036 году численность населения России будет составлять 150 миллионов, что всего лишь на четыре миллиона больше показателей 2021 года.

«Согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек», — заявил Стрижаков.

Академик уверен, что сокращение численности населения связано с репродуктивным здоровьем граждан. В связи с этим необходимо сократить показатель патологий среди новорожденных в России, так как он остается достаточно высоким, подчеркнул Стрижаков. Беспокойство вызывает большое число детей-инвалидов.

Профессор также заявил, что мощный вызов в вопросе сокращения населения бросает пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах зафиксировано значительное ускорение естественной убыли населения в 2020 году. В среднем по России она выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом — с 317,2 тысячи до 702 тысяч человек. В отдельных регионах этот показатель оценили в разы выше.