Названы российские регионы с самой большой убылью населения. Данные Росстата публикует «Российская газета».

Убыль населения отмечена в Саратовской, Омской, Кемеровской, Волгоградской областях, а также Алтайском крае. Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец подчеркивает, что сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно. «Для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели <...>, в расчете на тысячу жителей региона», — отмечает он.

Зубец сообщил, что при таком расчете в 2018-м году смертность была наиболее высокой в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях. Меньше всего показатели были в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

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