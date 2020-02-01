В российском регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней

В районе поселка Южный в Калмыкии введен карантин из-за выявленного очага инфицирования африканской чумы свиней среди диких кабанов. Об этом заявила заместитель начальника отдела ветеринарного контроля и надзора районного управления Россельхознадзора Елена Бадмаева, передает «Интерфакс».

По ее словам, зараженные животные уже уничтожены. «К инфицированному объекту возможен доступ только ветеринарных специалистов, введен карантин. Вирус этот — высоко контагиозное заболевание, к которому восприимчивы дикие кабаны и свиньи», — отметила Бадмаева.

Отмечается, что туши зараженных инфекцией кабанов обнаружили охотники на территории Чограйского водохранилища. Специалисты проведут осмотр охотничьих угодий для выявления случаев падежа кабанов.

В январе сообщалось, что цены на мясо в России могут взлететь из-за эпидемии африканской чумы свиней. Эксперты связывают риск с распространением эпидемии в Китае — главном потребителе свинины в мире. Дело в том, что с 2018 года болезнь сократила поголовье свиней в этой стране как минимум вдвое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!