В российских регионах начали раздавать бесплатную землю

С 1 февраля 2020 года любой житель Дальневосточного федерального округа (ДФО) может получить землю в Забайкальском крае и Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар».

С 1 августа 2020 года участки в этих регионах начнут раздавать всем россиянам вне зависимости от места проживания, а также участникам программы добровольного переселения соотечественников. К середине января текущего года в Забайкалье уже получили свои гектары более 1,9 тысячи человек. Всего по программе «Дальневосточный гектар» землю получили 77 тысяч человек.

Оформление участка на Дальнем Востоке является бесплатным. В течение первого года заявителю нужно определиться с видом использования участка, а через три года — задекларировать его использование. По истечении пяти лет гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Также в ДФО можно взять льготную ипотеку под два процента годовых. Срок выплат по ней — до 20 лет при размере до шести миллионов рублей включительно.

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