Сельские жители Якутии смогут получить ипотеку под два процента годовых

Жители сельских населенных пунктов Якутии смогут брать «дальневосточную» ипотеку под вторичное жилье по льготной ставке в два процента годовых. В первую очередь речь идет об Арктической зоне, где сейчас не строится новое жилье. Об этом ТАСС рассказал глава республики Айсен Николаев.

«Все [живущие в регионе] граждане, отвечающие требованиям программы, смогут воспользоваться данным ипотечным продуктом и приобрести жилье или построить индивидуальный жилой дом», — сказал Николаев.

По словам чиновника, местное население активно интересуется льготной ипотекой, в банки поступило около тысячи заявок, половина из них рассмотрена. На данный момент выдан 61 кредит на общую сумму в 233 миллиона рублей. Региональное правительство проводит информирование жителей о программе.

Льготную ипотеку под два процента годовых начали выдавать с декабря 2019 года на Дальнем Востоке. Сумму до шести миллионов рублей на срок до 20 лет могут получить молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Таким образом власти надеются привлечь молодежь в восточную часть России, где не хватает молодых специалистов.

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