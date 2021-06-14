Росстат оценил убыль населения в российских регионах

В нескольких российских регионах зафиксировано значительное ускорение естественной убыли населения в 2020 году. Это следует из опубликованных Росстатом уточненных данных за прошлый год, сообщает РБК.

Так, в среднем по России естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом — с 317,2 тысячи до 702 тысяч человек. В отдельных регионах этот показатель оценили в разы выше.

Так, убыль населения в Татарстане ускорилась в прошлом году в 72 раза, а в Санкт-Петербурге — в 58 раз. В 2019 году в республике естественная убыль составляла 180 человек, а в 2020 году — 12,9 тысячи человек. В Петербурге убыль увеличилась с 308 человек до 17,9 тысячи соответственно.

При этом Москва показала падение с прироста в 16,2 тысячи в 2019 году до сокращения на 24,6 тысячи в 2020-м. Таким образом, российская столица стала лидером по абсолютному снижению численности населения. Данные Татарстана очень отличаются от статистики остальных регионов Поволжья, где коэффициент в среднем не превышал 2,5.

Согласно данным Росстата, убыль населения ускорилась в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза). Также в статистике ведомства есть регионы, где сохранился прирост, но убыль все равно значительно возросла. Это Тюменская область и Карачаево-Черкесия.

В январе Росстат оценивал сокращение населения страны по итогам 2020 года в 510 тысяч человек. Более существенное сокращение населения зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи. В конце декабря 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что распространение коронавируса повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию.