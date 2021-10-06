В России пятый день подряд выявили более 25 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 662 560. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 6 октября.

25 133 новых случая COVID-19 выявили за сутки в России

В стране более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявляют пятый день подряд. Днем ранее было зафиксировано 25 110 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и в Московской области (1410). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (10), Магаданской области (15) и в Чукотском автономном округе (16).

За сутки умерли 929 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 212 625 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 841, общий — 6 778 900.