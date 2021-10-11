Афганистан станет получать гуманитарную помощь от США

Талибы на переговорах в Катаре добились гуманитарной помощи от США для Афганистана

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи от США в Афганистан и содействии благотворительным организациям, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что двухдневный диалог между делегациями талибов и США прошел успешно. В результате переговоров талибы добились получения гуманитарной помощи от США для Афганистана. Она также будет заключаться в предоставлении помещений для доставки помощи другим гуманитарным организациям.

При этом талибы подчеркнули, что помощь, которую станет получать Афганистан, «не должна увязываться с политическими вопросами». Они также заявили, что планируют сотрудничать с благотворительными организациями, чтобы обеспечить прозрачную доставку гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает. Кроме того, афганская делегация пообещала помогать передвижению иностранных граждан.

Представители нового правительства Афганистана и США также решили предпринимать усилия для развития дипломатических отношений. При необходимости они договорились предпринимать подобные встречи и в будущем.

Ранее талибы предупредили США о проблемах для народа. По их мнению, то попытки Вашингтона ослабить власть боевиков в Афганистане могут обернуться трудностями для граждан.