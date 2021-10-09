Делегация США встретится с «Талибаном»

Reuters: встреча представителей США с талибами состоится в выходные в Дохе

Делегация США встретится с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, встреча американских представителей с талибами состоится в выходные. В состав делегации США войдут чиновники Госдепа, USAID и представители разведки. Отмечается, что они будут «оказывать давление на "Талибан"», чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для граждан США и других лиц, а также освободить похищенного американца Марка Фрерихса.

По словам представителя администрации США, встреча станет «продолжением прагматичного взаимодействия с талибами», которое американцы ведут по «вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес». «Эта встреча не о признании или подтверждении легитимности», — подчеркнул он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что талибы не разорвали связи с другой террористической организацией — «Аль-Каидой» (запрещена в России). Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит признавать талибов террористами.