США раскритиковали планы талибов вернуть казни в Афганистане

Администрация США раскритиковала планы террористического движения «Талибан» (запрещено в России) вернуть в Афганистане казни в качестве наказания за преступления. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

По его словам, такие действия представляют собой явные грубые нарушения прав человека. Вашингтон твердо намерен привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях, добавил Прайс.

24 сентября агентство Associated Press со ссылкой на главу комиссии по исполнению наказаний Нуреддина Тораби сообщило, что талибы вернут практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшуюся в их первый период правления. Однако теперь участвовать в рассмотрении дел в суде также смогут и женщины, но основным законом Афганистана будет Коран. Тораби также утверждает, что практика отрубания конечностей положительно влияет на безопасность и оказывает «сдерживающий эффект».

Ранее боевики «Талибана» закрыли Министерство по делам женщин в Кабуле и вместо него вновь открыли Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного. С 1996 по 2001 год орган существовал для вынесения репрессивно-карательных решений и исполнял функции «полиции нравов». Он вызывал осуждение как со стороны местного населения, так и у мирового сообщества.