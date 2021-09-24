США разрешили ограниченные финансовые операции с «Талибаном»

Министерство финансов США разрешило проводить ограниченные финансовые операции с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и группировкой «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) для продолжения гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщает Reuters.

Лицензия, выданная американским Минфином, дает возможность правительству США и ряду международных организаций, включая ООН, заключать сделки с талибами, если они направлены на удовлетворение потребностей афганского населения в условиях кризиса. Еще одна лицензия ведомства дает возможность проводить операции, связанные с экспортом товаров первой необходимости: продуктов питания, медикаментов, вакцин и оборудования.

Директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина Андреа Гацки заявила, что Вашингтон продолжит работу с финансовыми учреждениями, НПО и международными структурами, чтобы облегчить поток сельскохозяйственных товаров и необходимых ресурсов в Афганистан. При этом санкции в отношении «Талибана», «Сети Хаккани» и других террористических группировок продолжат действовать.

После захвата власти в Афганистане талибами Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, очень зависимой от иностранных вливаний. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.