«Талибан» провел переговоры с делегацией США

Представители радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) провели в Катаре переговоры с делегацией американских дипломатов. Об этом пишет сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что переговоры в том числе касались вопросов реализации Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, оказании гуманитарной помощи и эвакуации иностранцев и граждан Афганистана из страны. Стороны также обсудили возможность «открытия новой страницы» в отношениях своих стран.

Встреча талибов и американских дипломатов состоялась в Дохе впервые с момента вывода войск США с территории Афганистана. Переговоры продолжатся два дня, до воскресенья, 10 октября.

Ранее в октябре сообщалось, что американские дипломаты встретится с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в столице Катара Дохе. В состав делегации США войдут чиновники Госдепа, USAID и представители разведки. Отмечается, что они будут «оказывать давление на "Талибан"», чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для граждан США и других лиц, а также освободить похищенного американца Марка Фрерихса.