Талибов пригласили в Москву на переговоры

Российские власти пригласили делегацию «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в Москву для участия в переговорах по урегулированию политической ситуации в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

Таким образом, новые афганские власти смогут принять участие во встрече «московского формата» по Афганистану, которая состоится 20 октября. Дипломат не уточнил, кто возглавит делегацию талибов.

О том, что Москва и Кабул обсуждают возможность прибытия делегации «Талибана» в Россию, стало известно еще в конце сентября. Кроме того, после захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года талибы не раз говорили о том, что рассчитывают на приглашение приехать с визитом в Москву.