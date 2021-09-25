Лавров счел идею США о «саммите демократий» крестовым походом против несогласных

Глава МИД России Сергей Лавров счел идею США провести «саммит демократий» крестовым походом против несогласных. Он указал в ходе выступления на Генассамблее ООН, что это может привести к расколу мирового сообщества на «своих и чужих», передает РИА Новости.

Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива — вполне в духе «холодной войны» — провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр подчеркнул, что эта идея будет реализовываться на фоне заявления Байдена о том, что Соединенные Штаты не хотят разделения мира на противостоящие блоки, однако этот шаг как раз может привести к разделению мира.

Лавров также призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.

Мы хотели бы, чтобы США сделали следующий шаг и вслед за обязательством не применять силу для того, чтобы переделывать других, не заниматься этим вообще, признать, что мы все разные, у нас и культурные, и цивилизационные корни разные, но мы живем на одной планете, надо друг друга уважать Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

1 сентября в своей речи по случаю окончания 20-летней кампании США в Афганистане президент Байден заявил, что с эвакуацией американских войск закончилась «эра крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». По словам американского лидера, лучший способ обеспечить безопасность США — беспощадная прицельная высокоточная стратегия.

«Нет согласия ведущих держав о принципах мироустройства»

Глава МИД России указал, что в настоящее время среди ведущих мировых держав нет согласия относительно принципов мироустройства. Он подчеркнул, что в этих условиях особо востребовано сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций.

Лавров добавил, что очная встреча на Генассамблее ООН символизирует возвращение к диалогу, прерванному с началом пандемии коронавируса. Он также отметил, что в настоящее время расширяется спектр трансграничных угроз, растет дестабилизация в региональных очагах напряженности.

По большому счету, у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

По его словам, Россия видит необходимость противостоять современным вызовам в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а организация должна играть роль координатора, раскрывая свой уникальный потенциал многосторонности и легитимности.

Лавров подчеркнул, что все нормы межгосударственного общения должны согласовываться в Организации Объединенных Наций. Он напомнил, что Устав ООН — это в первую очередь свод правил, которые были одобрены всеми странами мира, и в случае, когда новые нормы устанавливаются в обход всемирной организации, они не могут претендовать на легитимность.

Глава МИД отметил, что в последнее время участились попытки принизить роль ООН или использовать ее для продвижения чьих-то интересов.

Такие попытки отчетливо проявляются в концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которую Запад настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Лавров предложил ввести хэштэг: «НашиПравилаУставООН», чтобы сохранить миссию Организации Объединенных Наций и уберечь нынешнее и грядущее поколения от войн, построить стабильное и демократичное будущее.

Неприемлемость войны между ядерными державами

Глава МИД подчеркнул, что любая война между ядерными державами неприемлема. Он указал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подчеркнули неприемлемость ядерной войны в принципе, но любое вооруженное столкновение между великими державами грозит огромными рисками перерасти в ядерный конфликт.

Лавров также выразил оптимизм относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его мнению, действующей администрации США следует быть активнее в возобновлении переговоров по сделке.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты возобновляют поддержку договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что данное многостороннее соглашение вступит в силу в ближайшие годы. Он подчеркнул, что превращению ДВЗЯИ в полноценный международно-правовой инструмент препятствуют восемь стран, ратификация Договора которыми обязательна.

Афганистан

Лавров заявил, что поспешный уход войск США из Афганистана произошел без осмысления последствия. Американские вооруженные силы оставили в республике много оружия, поэтому следует проследить, чтобы оно не использовалось в неконструктивных целях.

К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД добавил, что в настоящее время вопрос о международном признании «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) на данном этапе не ставится, и Москва будет руководствоваться этим подходом, когда получит запрос от талибов о назначении посла.

Лавров пояснил, что сформированное талибами правительство не отражает всей палитры афганского общества, однако главное, чтобы его обещания выполнялись.

Первый шаг, который был сделан, с формированием переходной структуры правительственной, он, конечно же, не отражает всей палитры афганского общества с точки зрения этноконфессиональной, политической Сергей Лавров Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

При этом Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), заключил министр иностранных дел.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Совет Безопасности ООН (СБ ООН) не учел проблемы «Исламского государства» и наркоторговли в итоговой резолюции по Афганистану. Она сообщила, что Россия позитивно воспринимает готовность нового правительства Афганистана сотрудничать с ООН и обеспечивать неприкосновенность сотрудников организации.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

