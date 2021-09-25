США нашли способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану

Business Insider: США могут перекрыть России доступ к Атлантике с помощью авиабазы

Обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди рассказал о способе США перекрыть России доступ к Атлантическому океану. Его слова приводит РИА Новости.

По словам автора статьи, Вашингтону достаточно возобносить работу авиабазы Кеблавик (Кефлавик) в Исландии неподалеку от Рейкьявика. Вуди полагает, что так американские самолеты смогут мониторить пространство между Гренландией, Исландией и Британскими островами, которое «могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан».

В статье упоминается, что американское руководство закрыло базу в Исландии еще в 2006 году, но в последние несколько лет активность НАТО на этом объекте возросла из-за военной мощи Москвы.

При этом, в 2016 году Исландия и США подписали соглашение о размещении на острове американских войск. Исландское правительство согласилось предоставить в пользование Соединенным Штатам авиабазу Кефлавик (Кеблавик), чтобы Вашингтон проводил там любые работы для «укрепления обороны Исландии и поддержания безопасности в территориальных водах НАТО».

В 2017 году США собирались потратить 214 миллионов долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и в странах Восточной Европы для «сдерживания российской агрессии».