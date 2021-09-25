Раскрыты обсуждавшиеся на встрече Лаврова и Гутерриша темы

Глава МИД России Лавров обсудил Афганистан и Украину на встрече с генсеком ООН Гутерришем

Раскрыты темы, обсуждавшиеся на встрече генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо прочего, они обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга назвала основные темы обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, в который входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. По ее словам, стояли вопросы Афганистана, Ирана, также затрагивалась борьба с пандемией коронавируса. Глава МИД Китая присутствовал в виртуальном формате, все остальные лично.