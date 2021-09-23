Названы основные темы обсуждения глав внешнеполитических ведомств Совбеза ООН

Главы внешнеполитических ведомств СБ ООН обсудили Афганистан, Иран и борьбу с пандемией

Представитель Госдепартамента США высокого ранга назвала основные темы обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, в который входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем, передает ТАСС.

Отмечается, что стояли вопросы Афганистана, Ирана, также затрагивалась борьба с пандемией коронавируса. Глава МИД Китая присутствовал в виртуальном формате, все остальные лично.

«Беседа по большей части касалась Афганистана, но они также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса», — пояснила представитель Госдепартамента.

Участники заседания подчеркнули неотложную необходимость оказания гуманитарной помощи Афганистану и станам, принимающим беженцев. Также отмечалась важность недопущения распространения наркотической и террористической угроз по всему региону.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал акцент на том, что мировому сообществу следует коллективно бороться с вызовами и угрозами современности с опорой на устав ООН и международное право.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл ожидания международного сообщества от «Талибана» (террористическая организация запрещена в России). По его словам, мир ждет, что талибы, захватившие власть в Афганистане, будут соблюдать взятые на себя обязательства.

