Новая глава МИД Великобритании Лиз Трасс на традиционной встрече министров иностранных дел «пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН намерена призвать Россию и Китай сформировать единый координированный подход по вопросам Афганистана и связей с «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Форин офис.

В документе говорится, что во избежание превращения Афганистана в «гавань глобального терроризма» все мировое сообщество, включая Россию и Китай, должно дейстсовать едино в вопросе взаимодействия с талибами.

Кроме того, на заседании стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов Мьянме, Йемене и Эфиопии. Трасс считает, что у стран «пятерки» есть четкие общие интересы в поддержании стабильности в нестабильных регионах для предотвращения терроризма и обеспечения безопасности своих граждан

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении, видеозапись которого на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество забыть об идеологических предпочтениях, фобиях и стереотипах при разработке стратегии сотрудничества с новым правительством Афганистана.