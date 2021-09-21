Опубликованы фото со встречи представителей России и талибов

«Талибан» опубликовал фотографии со встречи с посланниками из России, Китая и Пакистана

Российский спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов и его коллеги из Китая Юэ Сяоюн и Пакистана Мохаммад Садик Хан действительно провели переговоры с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) ранее 21 сентября. Фотографии со встречи опубликовали талибы, их также публикует РИА Новости.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла встретились с переговорщиками из России, Китая и Пакистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, будущее страны и взаимодействие между государствами.

Кроме того, с представителями трех стран встретился исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Хасан Ахунд. Со стороны талибов на встрече также присутствовали члены временного правительства.

В министерстве иностранных дел России отказались дать подробное сообщение по итогам встречи с «Талибаном».