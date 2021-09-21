В МИД подтвердили встречу российского спецпредставителя с талибами в Кабуле

Министерство иностранных дел (МИД) России подтвердило встречу в Кабуле российского спецпредставителя Замира Кабулова с талибами (запрещенное в России террористическое движение). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, в министерстве не могут дать подробного сообщения по итогам встречи с «Талибаном», пока все контакты не будут завершены. «Что касается встречи в Кабуле, в ней принимает участие спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов», — добавила Захарова.