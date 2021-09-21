Чиновник по ошибке раскрыл данные работавших на Британию афганских переводчиков

Британский военный чиновник случайно раскрыл личные данные всех афганских переводчиков, работавших на Великобританию и вынужденных скрываться от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудник министерства обороны по ошибке не воспользовался функцией «скрытой копии», позволяющей прятать адреса электронной почты, на которые направлялись письма. Он отправил письмо 250 скрывающимся в Афганистане переводчикам, которые не успели эвакуироваться из Кабула и остались в стране.

Как утверждает газета, большинство адресов представляют собой имена людей, а к некоторым еще и прикреплены фотографии. Теперь каждый, получивший послание от Афганской группы по вопросам переселения и помощи (Arap), может видеть информацию и о других скрывающихся.

Оплошность британского министерства обороны может стать смертным приговором для всех, кто не успел покинуть страну, если талибы поймают хотя бы одного человека из 250 адресатов. Министр обороны Бен Уоллес потребовал провести срочное расследование утечки данных.

1 сентября посольство Великобритании в Афганистане в письменной форме рекомендовало людям прийти к воротам аббатства недалеко от отеля Baron, несмотря на то что службы безопасности предупреждали о неизбежности нападения на аэропорт Кабула. Афганский переводчик, получивший письмо, рассказывает, что решил не идти к точке эвакуации, так как слышал о неминуемой террористической атаке.