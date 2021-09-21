Женщины не получили должности в новом правительстве Афганистана

Талибы назначили заместителей министров в афганском правительстве, среди них нет женщин

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назначили заместителей министров в новом правительстве Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

По словам представителя движения, новые назначения были основаны на принципах профессионализма и компетентности госслужащих. Он подчеркнул, что заместители министров будут способствовать «дальнейшему укреплению и стандартизации структур Исламского эмирата».

Помимо замглав министерств и ведомств талибы назначили Хаджи Норуддина Азизи на должность министра торговли, а также отдали пост министра здравоохранения Абдуле Бари Омару. Отмечается, что женщины не получили ни одной должности в новом правительстве Афганистана.

10 сентября представитель «Талибана» Сайед Зекрулла Хашими заявил, что боевики отказываются принимать женщин в правительство республики, поскольку их задача заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование. При этом днем ранее Забиулла Муджахид обещал, что в новом афганском кабмине появятся должности для женской части населения.