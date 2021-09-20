Аэропорт Кабула возобновил работу

Кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая официально возобновил работу. Об этом заявило правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на своей странице в Twitter.

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«Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов», — говорится в сообщении «Исламского эмирата Афганистан». Воздушная гавань будет работать с 04:30 до 16:30 по московскому времени.

Над восстановлением аэропорта работали специалисты из Катара и Турции «в сотрудничестве с властями Афганистана». В частности, была отремонтирована взлетно-посадочная полоса, поврежденная в результате теракта 26 августа. 4 сентября из аэропорта вылетели первые внутренние рейсы — в Мазари-Шариф и Кандагар.

Гражданские авиаперелеты из кабульского аэропорта были прекращены после того, как талибы вошли в Кабул 15 августа. До 31 августа в аэропорту размещались эвакуирующиеся контингенты стран НАТО. 9 сентября «Талибан» объявил об открытии воздушного пространства Афганистана.