Аэропорт Кабула возобновил работу

Кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая официально возобновил работу. Об этом заявило правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на своей странице в Twitter.
«Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов», — говорится в сообщении «Исламского эмирата Афганистан». Воздушная гавань будет работать с 04:30 до 16:30 по московскому времени.
Над восстановлением аэропорта работали специалисты из Катара и Турции «в сотрудничестве с властями Афганистана». В частности, была отремонтирована взлетно-посадочная полоса, поврежденная в результате теракта 26 августа. 4 сентября из аэропорта вылетели первые внутренние рейсы — в Мазари-Шариф и Кандагар.
Гражданские авиаперелеты из кабульского аэропорта были прекращены после того, как талибы вошли в Кабул 15 августа. До 31 августа в аэропорту размещались эвакуирующиеся контингенты стран НАТО. 9 сентября «Талибан» объявил об открытии воздушного пространства Афганистана.