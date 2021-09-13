Афганцам предрекли жизнь без СМИ при талибах

Менее чем за месяц правления талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) более 150 средств массовой информации в Афганистане прекратили деятельность, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники, поддерживающие свободные СМИ в стране.

Журналисты потеряли работу в 20 афганских провинциях. В число закрывшихся 153 СМИ входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. По данным экспертов, причинами прекращения деятельности стали ограничения против работы медиа, а также финансовые проблемы. Профильные организации прогнозируют рост числа закрывшихся изданий.

«Продолжение этой тенденции вызывает опасения. Мы призываем международные организации незамедлительно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободы прессы, других человеческих и гражданских свобод», — отметил представитель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лютфи и предрек афганцам жизнь без СМИ при талибах.

Талибы захватили власть в Кабуле 15 августа. Тысячи людей, не пожелавших жить в стране при правлении «Талибана», приехали в аэропорт в надежде улететь в другие страны. Иностранные государства вывезли из Афганистана своих граждан и беженцев. Талибы сформировали свое правительство.