Опубликовано первое фото лидера «Талибана» после возвращения в Кабул

Telegram-канал «Sputnik Афганистан» опубликовал фото лидера политического офиса «Талибана» (запрещенная в РФ организация) Абдула Гани Барадара после возвращения в столицу Афганистана Кабул.

Отмечается, что фото было сделано в президентском дворце. Первое заседание временного правительства, сформированного боевиками радикального движения «Талибан», прошло 16 сентября.

Ранее журнал Time включил Абдула Гани Барадара в список самых влиятельных людей мира. В публикации указано, что Барадар принимает все важные решения, в том числе об амнистии для членов бывшего афганского правительства, а также отвечает за контакты талибов с соседними государствами. В правительстве талибов Барадар был назначен первым заместителем премьер-министра и представляет умеренное течение в «Талибане».

Ранее стало известно, что Барадар уехал из Кабула в Кандагар после ссоры из-за состава нового кабинета министров Афганистана. Агентство Sputnik Afghanistan написало, что он был против правительства, состоящего исключительно из талибов, и желал дать представительство всем этническим группам, однако не смог сделать этого из-за давления Пакистана.