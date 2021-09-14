Стало известно место нахождения замглавы правительства Афганистана

Первый заместитель премьер-министра Афганистана Абдул-Гани Барадар уехал в Кандагар после ссоры из-за состава правительства. Об этом сообщает BBC Pashto со ссылкой на источник в движении.

В социальных сетях уже несколько дней ходят слухи о перестрелке между двумя группировками талибов. Считается, что в президентском дворце произошел вооруженный конфликт между Барадаром и Халил ар-Рахманом Хаккани, министром по вопросам миграции.

По данным агентства Sputnik Афганистан, Барадар не желал, чтобы членами правительства Афганистана были только боевики движения. Он хотел предоставить места во власти всем этническим группам, однако не смог сделать этого из-за давления Пакистана. Утверждается, что шеф Межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид, прибывший в Кабул, повлиял на утверждение состава нового правительства.

Ранее афганские пользователи сообщили о возможном убийстве Барадара. Информация появилась в социальных сетях после того, как он не явился на встречу с министром иностранных дел Катара. Мулла был убит в ходе столкновений между его сторонниками и экстремистской «Сетью Хаккани» (запрещена в России).