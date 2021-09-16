В Афганистане прошло первое заседание правительства «Талибана»

В Афганистане прошло первое заседание временного правительства, сформированного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афганское исламское агентство.

Члены кабмина под председательством муллы Мохаммада Хасана Ахунда обсудили текущую политическую и экономическую ситуацию в республике. Ведомствам поручили усилить контроль за безопасностью в афганских регионах, в частности в Кабуле.

Талибы также отметили, что необходимо как можно скорее принять меры для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране. Вместе с тем они решили направить гуманитарную помощь в провинцию Панджшер и сняли запрет с освещения обстановки в регионе в СМИ.

Ранее сообщалось, что журнал Time включил в список самых влиятельных людей мира пропавшего лидера политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. В публикации указано, что Барадар принимает все важные решения, в том числе об амнистии для членов бывшего афганского правительства, а также отвечает за контакты с талибов с соседними государствами.