Пропавший лидер «Талибана» оказался в списке самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил в список самых влиятельных людей мира пропавшего лидера политического офиса «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) муллу Абдулу Гани Барадара. Перечень опубликован на сайте издания.

Барадар оказался в категории «Лидеры». В сопроводительном письме, написанном пакистанским журналистом Ахмедом Рашидом, говорится, что мулла «почитается среди талибов как один из основателей движения, является харизматичным военным лидером и глубоко набожной фигурой», скрытным человеком, редко дающим интервью и делающим публичные заявления.

В публикации отмечается, что Барадар принимает все важные решения, в том числе об амнистии для членов бывшего афганского правительства, а также отвечает за контакты с талибов с соседними государствами, в том числе с Китаем и Пакистаном, и является «опорой для будущего Афганистана».

Материалы по теме Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит? Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?

В правительстве талибов Барадар был назначен первым заместителем премьер-министра и представляет умеренное течение в «Талибане».

Ранее стало известно, что Барадар уехал из Кабула в Кандагар после ссоры из-за состава нового кабинета министров Афганистана. Имеется информация, что в президентском дворце произошел вооруженный конфликт между Барадаром и Халил ар-Рахманом Хаккани, министром по вопросам миграции.

Агентство Sputnik Afghanistan написало, что Барадар был против правительства, состоящего исключительно из талибов. Влиятельный лидер боевиков желал дать представительство всем этническим группам, однако не смог сделать этого из-за давления Пакистана.

При этом в афганских соцсетях появились сообщения о возможном убийстве Барадара. Подозрения у пользователей стали появляться, когда лидер талибов не прибыл на встречу с главой МИД Катара.