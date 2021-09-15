Опубликована новая фотография пропавшего лидера «Талибана»

Новая фотография пропавшего лидера политического офиса «Талибана» (запрещенная в РФ организация) Абдула Гани Барадара попала в сеть. Ее опубликовало в своем Telegram-канале агентство Sputnik Afghanistan.

Ранее стало известно, что первый заместитель премьер-министра в талибском правительстве Барадар уехал из Кабула в Кандагар после ссоры из-за состава нового кабинета министров Афганистана. Имеется информация, что в президентском дворце произошел вооруженный конфликт между Барадаром и Халил ар-Рахманом Хаккани, министром по вопросам миграции.

Агентство Sputnik Afghanistan написало, что Барадар был против правительства, состоящего исключительно из талибов. Влиятельный лидер боевиков желал дать представительство всем этническим группам, однако не смог сделать этого из-за давления Пакистана.

Ранее в афганских соцсетях появились сообщения о возможном убийстве Барадара. Подозрения у пользователей стали появляться, когда лидер талибов не прибыл на встречу с главой МИД Катара.