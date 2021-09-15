Стало известно о состоянии ранее пропавшего лидера политофиса талибов

Глава политофиса талибов Барадар заявил, что с ним все в порядке, в движении нет конфликта

Глава политофиса боевиков «Талибана» (движение, признанное террористическим в России) Абдул Гани Барадар заявил, что с ним все в порядке, в движении нет внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне представитель талибов Мухаммед Наим опроверг слухи о том, что Барадар ранен или погиб. Кроме того, сообщалось о внутреннем противоречии среди талибов.

Ранее журнал Time включил в список самых влиятельных людей мира пропавшего Барадара. В публикации отмечается, что Барадар принимает все важные решения, в том числе об амнистии для членов бывшего афганского правительства, а также отвечает за контакты с талибов с соседними государствами, в том числе с Китаем и Пакистаном, и является «опорой для будущего Афганистана».

Барадар уехал из Кабула в Кандагар после ссоры из-за состава нового кабинета министров Афганистана. Имеется информация, что в президентском дворце произошел вооруженный конфликт между Барадаром и Халил ар-Рахманом Хаккани, министром по вопросам миграции.