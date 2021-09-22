Мир призвали забыть об идеологии, фобиях и стереотипах при работе с «Талибаном»

Президент Туркменистана призвал забыть об идеологии и стереотипах при работе с «Талибаном»

При разработке стратегии сотрудничества с новым правительством Афганистана необходимо забыть об идеологических предпочтениях, фобиях и стереотипах, поскольку афганские реалии изменились. Такое заявление сделал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении, видеозапись которого на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бердымухамедов отметил, что ситуация в Афганистане сейчас непростая, а формирующиеся институты власти и общества находятся в крайне хрупком положении. Туркменский лидер подчеркнул необходимость тщательного выверения, взвешивания и ответственного подхода как к словам, так и к поступкам при трактовке и оценке обстановки в Афганистане.

«При формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц, мечтающем о мирной и спокойной жизни», — отметил Бердымухамедов.

Ранее стало известно, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Они направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. На его должность был назначен Мохаммад Сохаил Шахин.

