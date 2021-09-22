В «Талибане» назначили нового посла Афганистана при ООН

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назначили Мохаммада Сохаила Шахина на должность посла Афганистана при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации.

«Талибан» также выступил с просьбой обратиться к мировым лидерам ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Ранее сообщалось, что талибы оказывают давление на сотрудников ООН. В этом их уличила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

По словам постпреда, участники гуманитарных миссий организации регулярно подвергаются угрозам со стороны талибов. При этом стало известно, что Совет Безопасности ООН продлил свою миссию на афганской территории на полгода и принял соответствующую резолюцию.