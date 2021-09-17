Талибы объявили о начале школьных занятий для афганских мальчиков

Талибы откроют религиозные и частные школы для мальчиков с 18 сентября

Правительство «Талибана» (запрещенная в РФ организация) объявило, что с 18 сентября мальчики смогут начать посещение частных и религиозных школ Афганистана. Об этом сообщает Aljazeera.

При этом министерство образования Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) не сообщило, будут ли девочки допущены к занятиям. Издание сообщает, что большинство учебных заведений в стране были закрыты больше месяца, с тех пор, как талибы вошли в Кабул 15 августа.

Подчеркивается, что после утверждения власти талибов учебу могли продолжать ученицы младших классов, а также студентки университетов. Старшие классы девочки не посещали.

Ранее боевики объявили, что девушки смогут посещать афганские университеты только в исламской одежде и обучаться отдельно от мужчин.

Минобр в правительстве «Талибана» заявил, что это необходимо для «защиты национальных и исторических ценностей». При этом отмечается, что боевики не собираются возвращать радикальные законы, которые действовали в Афганистане 20 лет назад. Однако талибы намерены внести серьезные поправки в образовательные программы.

17 сентября правительство ИЭА упразднило министерство по делам женщин Афганистана. Вместо него талибы создали Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного. При власти талибов в 1990-х годах это министерство выполняло функции «полиции нравов».

