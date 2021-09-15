Женщины в Афганистане вышли на митинг против демократии

В Афганистане прошел митинг женщин в поддержку талибов и против демократии

Женщины в городе Меймене в афганской провинции Фарьяб вышли на митинг против демократии. Об этом сообщает филиал агентства Sputnik в Афганистане в своем Telegram-канале.

На ролике агентства запечатлены десятки фигур в традиционной одежде, закрывающей лицо и тело. Митингующие несут флаги захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Сообщается, что они выступают в поддержку Исламского Эмирата Афганистан — государства, учрежденного талибами после захвата власти. Также на видео видны сопровождающие женский митинг вооруженные талибы.

Ранее высокопоставленный командир талибов Вахидулла Хашими заявил, что афганские женщины не должны работать вместе с мужчинами.

Ранее стало известно, что талибы установят строгие шариатские правила в отношениях полов: в числе прочего они запретят женщинам работать вместе с мужчинами. Таким образом, афганские женщины лишатся возможности работать в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, большинстве компаний.